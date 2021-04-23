Милонов назвал флаг РФ «безликим» и предложил вернуть двуглавого орла

Он объяснил, что россияне, по его мнению, были бы «не против».

Депутат Госдумы Виталий Милонов на ток-шоу ФАН-ТВ «Слово против слова» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» назвал российский флаг «безликими полосками». Он призвал вернуть двуглавого орла в качестве главного государственного символа страны.

Также комментируя послание президента России Федеральному собранию, он раскритиковал Владимира Путина за «чрезмерную доброту».