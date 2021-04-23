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15:10   23 Апреля 2021
Происшествия

Видео с подтягивающимся на турнике "Навальным" появилось в Сети

Видео с подтягивающимся на турнике "Навальным" появилось в Сети

Кадры, на которых человек, внешне похожий на блогера Алексея Навального, подтягивается на турнике, опубликовали на одном из Telegram-каналов.

На видео видно, как мужчина в тюремной робе медленно подходит к турнику и подтягивается три раза. Пользователи Сети предположили, что арестант очень похож на Навального. Сам блогер ранее неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем в колонии.

Ранее Алексея Навального обследовали четыре врача, которые не работают в системе ФСИН. Опасений за его состояние нет, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Блогер также получает всю необходимую терапию, в том числе капельницы из питательных смесей.

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#здоровье #навальный #колония #блогер

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