Видео с подтягивающимся на турнике "Навальным" появилось в Сети

Кадры, на которых человек, внешне похожий на блогера Алексея Навального, подтягивается на турнике, опубликовали на одном из Telegram-каналов.

Кадры, на которых человек, внешне похожий на блогера Алексея Навального, подтягивается на турнике, опубликовали на одном из Telegram-каналов.

На видео видно, как мужчина в тюремной робе медленно подходит к турнику и подтягивается три раза. Пользователи Сети предположили, что арестант очень похож на Навального. Сам блогер ранее неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем в колонии.

Ранее Алексея Навального обследовали четыре врача, которые не работают в системе ФСИН. Опасений за его состояние нет, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Блогер также получает всю необходимую терапию, в том числе капельницы из питательных смесей.