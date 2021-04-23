Эксперты NI: российский робот «Уран-9» готов к войне

Управляемые роботы могут прикрывать пехотные части, разминировать местность и проводить разведку в условиях радиации.

Россия готовится выпустить на поле боя роботов. Несколько дней назад о создании первого подобного подразделения объявил начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров. По его словам, скоро ВС РФ получат в свое распоряжение 20 робототехнических комплексов «Уран-9».

Военные эксперты из консервативного журнала The National Interest (NI) признали: российские боевые роботы готовы к войне.

Боевой «терминатор»

План производства представили министру обороны Сергею Шойгу инженеры «766 управления производственно-технологической комплектации» (УПТК) в подмосковном Нахабино. У них уже есть опыт разработки различных боевых машин для российской армии.

Их новый проект – «Уран-9» — это полуавтономный робототехнический комплекс, которым можно управлять дистанционно на расстоянии примерно до трех километров. Он способен маневрировать в полевых условиях и служить прикрытием для пехоты.

На вооружении у боевого робота — 30-милимметровая автоматическая пушка, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Атака», а также несколько реактивных огнеметов «Шмель-М». Полноценным «терминатором» машине пока не быть, считают специалисты NI, поскольку «Уран-9» не может действовать на поле боя без помощи оператора. В этом смысле вместо обозначения «робот» более логично использовать «танкетка с дистанционным управлением».

Дизельный двигатель «Урана-9» позволяет ему разгоняться до 35 километров в час по шоссе и 24 километров в час по бездорожью. Стальные бронированные плиты защищают корпус от осколков снарядов и стрелкового оружия, но против РПГ или крупнокалиберных пулеметов они пока бессильны.

Вскоре в одном из научно-исследовательских центров российского Минобороны пройдут испытания «Урана-9». Разработчики и инженеры определят, с какими боевыми задачами машина справляется лучше всего.

«В дальнейшем в центре начнут проводить обучение персонала, который будет управлять ударными роботами "Уран-9" в действующих воинских частях», — сообщили представители военного ведомства.

Сирийский тест-драйв

Формально «Уран-9» уже прошел испытания в условиях реальных боевых действий в Сирии. Для выполнения задач военнослужащие задействовали два робототехнических комплекса. По размеру они были чуть больше, чем половина российского танка Т-90. На поле боя их доставили на большом грузовике, а управлялись они дистанционно.

Сирийская «обкатка» боевых роботов прошла не идеально. Операторы и командиры имели слишком ограниченное поле зрения, а сами «Ураны» порой с задержкой реагировали на команды пилота.

«Во время испытаний в Сирии действительно был выявлен ряд недостатков. В частности, инженеры изучили и исправили проблемы с управлением, ограниченной мобильностью и некоторыми разведывательными функциями», — рассказал врио гендиректора концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

В будущем боевые машины также можно будет использовать для разминирования и разведки. Благодаря отсутствию «живого» экипажа внутри корпуса, «Уран-9» сможет проходить через недоступную из-за радиации или химии местность.