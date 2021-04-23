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15:09   23 Апреля 2021
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Издание "Медуза" официально признано в РФ иноагентом

Издание "Медуза" официально признано в РФ иноагентом

Минюст России внес портал "Медуза" в список иноагентов.

СМИ зарегистрировано в Латвии в 2014 году. По сведениям RT, "Медуза" получает иностранное финансирование.

В перечень также добавили общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ" (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента).

За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей для физических лиц и от 4 до 5 тысяч рублей для должностных лиц. Юрлицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.

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#минюст #медуза #иноагент

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