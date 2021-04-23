Выставка художника Евгения Дубицкого пройдет в Петербурге в мае

Петербуржцы увидят оригинальные пейзажи художника Евгения Дубицкого в Центре книги и графики. На выставке будет представлено более 50 произведений, выполненных в технике пастель.

Петербуржцы увидят оригинальные пейзажи художника Евгения Дубицкого в Центре книги и графики. На выставке будет представлено более 50 произведений, выполненных в технике пастель.

Дубицкий — мастер лирического пейзажа. На протяжении многих лет он радует поклонников графическими и живописными произведениями, наполненными воздухом, внутренним светом, гармонией и поэзией. Оставаясь приверженцем академической школы, пейзажист смог найти свой уникальный почерк.

Персональная выставка члена Союза художников России «Пейзаж в пастельных тонах» пройдет с 5 по 18 мая.