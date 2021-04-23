Матвиенко предложила провести опрос о переносе новогодних выходных на майские

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить целесообразность переноса части праздничных новогодних дней на май.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить целесообразность переноса части праздничных новогодних дней на май.

Президент России Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора принял решение объявить новые нерабочие дни в мае. Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее добавил, что новые нерабочие дни в мае коснутся большей части чиновников, но не всех. Матвиенко, комментируя новые выходные, заявила, что в стране достаточно нерабочих дней.

"Если посмотреть количество выходных дней, их много в течение года, их достаточно. Но, может быть, есть смысл пересмотреть структуру этих выходных дней", — сказала она.

Матвиенко предложила провести социологический опрос среди россиян, чтобы узнать их мнение по поводу увеличения количества выходных дней в мае. Она заявила, что это можно сделать за счет сокращения новогодних праздников.