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14:52   23 Апреля 2021
Армия

Видео подготовки истребителей ВКС РФ к параду Победы появилось в Сети

Видео подготовки истребителей ВКС РФ к параду Победы появилось в Сети

Экипажи истребителей ВКС России провели тренировочный полет в рамках подготовки к параду Победы 9 мая.

Известно, что в ходе тренировочного полета в Кубинке под Москвой были задействованы девять истребителей, передает сайт 360.tv.ru. Пилоты осуществили синхронное маневрирование в воздухе и продемонстрировали навыки высшего пилотажа.

Напомним, что в этом году парад Победы будет проходить на Красной площади в Москве в обычном режиме. Отмечается, что на подмосковном полигоне Алабино уже состоялось несколько репетиций из 12 запланированных. Также ожидается проведение ночных тренировок, которые состоятся 29 апреля, 4 и 7 мая.

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