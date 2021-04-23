Вассерман: после слов Путина Россия начинает играть по новым правилам

Озвученное в среду, 21 апреля, ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию, в котором речь шла о направлениях движения страны и о вложениях в ее будущее, стало главным событием уходящей недели.

Озвученное в среду, 21 апреля, ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию, в котором речь шла о направлениях движения страны и о вложениях в ее будущее, стало главным событием уходящей недели.

Свое мнение о выступлении Владимира Путина в авторской колонке на сайте РЕН.тв изложил известный российский публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Для начала эксперт отметил, что руководство России впервые за последние тридцать лет выделили на образование и науку беспрецедентные деньги.

«Мы понимаем, что наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение. До 2024 года на гражданские, в том числе фундаментальные, исследования Россия только из федерального бюджета направит триллион шестьсот тридцать миллиардов рублей», — заявил в Послании Владимир Путин.

По словам Вассермана, глава государства заглянул навек вперед, так как результаты фундаментальных исследований проявляются спустя десятилетий после их начала, а значит невидимой руке рынка их выгоднее придушить, или хотя бы просто не кормить.

«Как нас в лихие девяностые учили? К чему дотационные НИИ, если бюджет любой фармкорпорации больше бюджета РФ? – напоминает Вассерман. — Гайдаровский людоедский рынок безработицей вынудил сотни тысяч ученых уехать на Запад, где их знания ждали с распростертыми объятиями! Потому что на Западе прекрасно понимали: разговоры о невидимой руке рынка – ложь, а суверенитет начинается с учителя и профессора».

Особым пунктом в Послании президента были упомянуты новые средние и высшие школы – на их будут выделены отдельные деньги, а значит Россия продолжит совершать научные открытия, изобретения и конструкторские прорывы.

Подобный уровень поддержки образования был введен в России в первой пятилетнем плане развития народного хозяйства, то есть без малого сто лет назад, подчеркивает Вассерман. И в течение первых же пятнадцати лет, после того, как это было сделано, страна обзавелась создателями нового поколения военной техники, а также производством небывалых масштабов, что позволило ей выстоять объединенной под Гитлером Европы.

«Иосиф Виссарионович Джугашвили по ходу исполнения того плана сказал: кадры, овладевшие техникой, решают все. Будут у нас теперь и новая техника, и кадры, ею владеющие. И любой враг – хоть новый вирус, хоть старый маразматик – будет разбит. Ибо наше дело – правое», — пишет аналитик.

Российский президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию в основном говорил о внутренних делах страны, уделив международным отношениям меньше 15 минут. Но эта часть его выступления была очень убедительной.

В частности, глава государства пообещал, что те, кто попытается организовать провокации, угрожающие интересам российской безопасности, пожалеют об этом так, как ни о чем не жалели, а у России хватит профессионализма, ответственности и уверенности в своей правоте для принятия соответствующего решения.

«Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — цитирует Вассерман президента РФ.

Таким образом, подчеркивает аналитик, Россия приняла новые правила. Теперь она сама намерена определять, в чем ее партнеры перегнули палку, и готова решительно действовать в ответ без согласования и предупреждения.

И эту российскую решимость уже почувствовали американцы, которые развернули свои корабли, направлявшиеся в Черное море, чтобы пощекотать нервы Москве.

«Развернули у турецких проливов. Потому что все поняли: мишка проснулся! А как смешно было прыгать на мохнатой спине спящего хищника, бить по носу… Пока медведь не встал и не зарычал, — иронизирует Анатолий Вассерман. — Шутники, еще недавно самоуверенные, вдруг увидели, что у казавшегося беззащитным есть и когти, и зубы, и умение атаковать быстро и безжалостно. Лес затих…».

Также он напоминает, что стратегические конкуренты РФ и сами раньше любили проводить красные линии. Например, когда экс президент США Барак Обама вдруг заявил, что если сирийский лидер Башар Асад применит против террористов химическое оружие, американцы используют это как повод для нанесения удара по Сирии. Но неожиданно для всех Владимир Путин убедил Башара Асада сдать все сирийское химоружие ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия), лишив тем самым американцев поддерживать террористов в Сирии так открыто, как они собирались.

«Но сейчас открытым текстом заявлено: времена шахмат прошли! Вы подвели свои войска к нашим границам. Вы грозите нам и нашим людям в Донбассе открытым конфликтом. И думаете, что мы будем искать остроумные дипломатические ходы?», — подчеркивает Вассерман в заключение.

Человеку, который шутки ради разбудил спавшего медведя остается единственный умный ход – убираться поскорей домой, а то от него и кроссовок не останется.