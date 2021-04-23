СК возбудил дело по факту ранения жителя Донбасса после обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя Донбасса. Он получил повреждение во время обстрела западных окраин Донецка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя Донбасса. Он получил повреждение во время обстрела западных окраин Донецка.

Местный житель был ранен во дворе собственного дома. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него открытый перелом теменной кости слева с повреждением наружной костной пластинки.

По данным СК, ВСУ обстреляли окраины Донецка накануне. Под прицелом оказался поселок шахты "Трудовская" и Старомихайловка на западе Донецка.

Несмотря на договоренности, достигнутые 27 июля 2020 года о дополнительных мерах по контролю за перемирием, с конца февраля этого года ситуация в Донбассе обострилась. На линии соприкосновения начались интенсивные перестрелки. Киев обвинил в этом республики Донбасса. Донецк и Луганск заявляют, что ВСУ игнорируют июльские договоренности.