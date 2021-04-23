Выборы главы Нерюнгринского района начались в Якутии

Досрочное голосование за кандидатов на пост главы Нерюнгринского района началось в Якутии. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации муниципального образования.

Досрочное голосование за кандидатов на пост главы Нерюнгринского района началось в Якутии. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации муниципального образования.

Жители района могут проголосовать в одной из 33 участковых комиссий. На территории избирательных пунктов соблюдаются требования Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическим нормам.

Выборы проходят при участии четырех претендентов на должность руководителя Нерюнгринского района. Муниципальное образование могут возглавить кандидаты Роман Шегельняк ("Единая Россия"), Андрей Легчило ("Справедливая Россия"), Андрей Дорогань (ЛДПР) и Валерий Рига ("Гражданская платформа").

Совфед РФ ранее одобрил законопроект об отмене дня тишины при многодневном голосовании, сообщает сайт 360tv.ru.