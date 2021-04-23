В Армении отметили значимость работы миротворцев ВС РФ для установления мира в Карабахе

Деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе помогла сохранить мир в регионе. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе помогла сохранить мир в регионе. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его мнению, миротворческий контингент ВС РФ действует в НКР достаточно эффективно.

"Миротворческие силы Российской Федерации проводят эффективную деятельность в Арцахе. На данный момент мир в Арцахе сохраняется благодаря присутствию российских миротворческих сил", — заявил Григорян в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что по истечению срока действия мандата можно будет детально обсудить дальнейшее пребывание миротворцев в Нагорном Карабахе.

При этом секретарь армянского Совбеза подчеркнул, что в данный момент азербайджанская сторона не предоставила гарантий того, что мир в республике будет сохранен без присутствия миротворческих сил.