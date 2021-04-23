Песков уточнил дату выхода на работу после майских праздников

Майские выходные в России в 2021 году продлятся 10 дней — с 1 по 10 мая включительно, на работу выходить во вторник, 11 мая, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Майские выходные в России в 2021 году продлятся 10 дней — с 1 по 10 мая включительно, на работу выходить во вторник, 11 мая, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин ранее, 23 апреля, согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Представитель Кремля в интервью РИА Новости уточнил, в какой день россиянам предстоит вернуться к работе после продолжительного отдыха.