Журналисты ФАН разоблачили фейки о "Спутнике V" в аргентинских СМИ

Неподтвержденные данные о тяжелых последствиях применения "Спутника V" в Аргентине дошли до некоторых российских СМИ. Федеральное агентство новостей (ФАН) разбиралось в ситуации.

Неподтвержденные данные о тяжелых последствиях применения "Спутника V" в Аргентине дошли до некоторых российских СМИ. Федеральное агентство новостей (ФАН) разбиралось в ситуации.

Сотрудники ФАН направили запрос в компанию OSDEPYM, которая занимается в Аргентине вакцинацией от коронавируса. Журналисты просили предоставить информацию о ее работе в южноамериканской стране.

Представители компании охотно объяснили ФАН, как местные СМИ относятся к вакцинации населения российским препаратом. По утверждению работников OSDEPYM, аргентинская пресса в общем и целом положительно отзывалась о "Спутнике V".

"На сегодняшний день можно увидеть в аргентинских СМИ полностью положительное отношение к вакцине "Спутник V". Негативные мнения о препарате, с которыми мы сталкивались с конца 2020 года, были единичными, необоснованными и оппортунистическими", — сообщили сотрудники компании.

В OSDEPYM отметили, что негативные отзывы на российскую вакцину исходили от "оппозиционного меньшинства", на которое и ссылались некоторые аргентинские СМИ.

Сайт 360tv.ru информировал, что власти Аргентины сообщили о готовности в ближайшие сроки снабдить население российским препаратом от коронавируса. Местная лаборатория уже произвела первую партию.