Сборные Польши, Швеции и Словакии проведут матчи Евро-2020 в Петербурге

Решение о переносе трех матчей чемпионата Европы по футболу из Дублина в Санкт-Петербург было принято в ходе состоявшегося 23 апреля заседания исполкома УЕФА.

Решение о переносе трех матчей чемпионата Европы по футболу из Дублина в Санкт-Петербург было принято в ходе состоявшегося 23 апреля заседания исполкома УЕФА.

Три дополнительных матча Евро-2020 пройдут на стадионе "Газпром Арена" летом этого года. Соответствующую информацию официально подтвердила пресс-служба УЕФА. В Петербурге состоятся матчи между Польшей и Словакией, Швецией и Словакией, а также поединок Швеции и Польши. Матчи пройдут 14, 18 и 23 июня соответственно.

Таким образом, в Северной столице состоятся сразу семь поединков континентального первенства, в том числе четвертьфинал. Петербург впервые примет чемпионат Европы по футболу. Сборная России выступит в группе B. Ее соперниками станут бельгийцы, датчане и финны.