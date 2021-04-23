Врио губернатора Белгородской области сообщил о планах увеличить объем ВРП

План по увеличению в два раза валового регионального продукта Белгородской области озвучил в ходе обращения к депутатам местной думы врио губернатора Вячеслав Гладков.

План по увеличению в два раза валового регионального продукта Белгородской области озвучил в ходе обращения к депутатам местной думы врио губернатора Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, чтобы добиться поставленной цели, нужно сконцентрировать усилия на трех ключевых направлениях: улучшение инвестклимата региона, социальные гарантии и повышение эффективности управления. Также он обратил внимание, что сырье не должно вывозиться за пределы области, так как туда необходимо поставлять уже качественный готовый продукт глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

Основные составляющие ВРП Белгородской области: полезные ископаемые (19,2%), сельское хозяйство (16,9%), обрабатывающее производство (15,3%), а также оптовая и розничная торговля (12,6%).