Алтайские подростки забросали автобусы камнями и распылили в салоне огнетушитель

Малолетние вандалы причинили ущерб в размере 20 тыс. рублей хозяину двух автобусов в Горном Алтае.

Малолетние вандалы причинили ущерб в размере 20 тыс. рублей хозяину двух автобусов в Горном Алтае.

Полиция вычислила двух школьников, которые повредили автобусы, припаркованные возле жилого дома, сообщает пресс-служба МВД по региону. Задержанные дали признательные показания и раскрыли подробности происшествия.

Подростки играли на берегу реки, когда увидели два автобуса, двери которых были открыты. Ребята забрались внутрь, но не смогли завести ни одно из транспортных средств, после чего залили салон каждого из них содержимым огнетушителя, а затем закидали камнями.

Вандалов прогнала соседка, а хозяин маршрутных такси обратился в полицию. Причиненный ущерб он оценил в 20 тыс. рублей.