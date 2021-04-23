Кремль приравнял прошедшие 21 апреля митинги к нарушению закона

Кремль относится к несанкционированным мероприятиям 21 апреля как к нарушению законодательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль относится к несанкционированным мероприятиям 21 апреля как к нарушению законодательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее он заявил, что оценивать подобные акции должны сотрудники правоохранительных органов РФ.

Незаконные митинги в поддержку осужденного блогера Алексея Навального состоялись 21 апреля. Несогласованные акции прошли в некоторых городах Российской Федерации.