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14:16   23 Апреля 2021
Политика

Кремль приравнял прошедшие 21 апреля митинги к нарушению закона

Кремль приравнял прошедшие 21 апреля митинги к нарушению закона

Кремль относится к несанкционированным мероприятиям 21 апреля как к нарушению законодательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее он заявил, что оценивать подобные акции должны сотрудники правоохранительных органов РФ.

Незаконные митинги в поддержку осужденного блогера Алексея Навального состоялись 21 апреля. Несогласованные акции прошли в некоторых городах Российской Федерации.

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