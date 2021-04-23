Кремль подтвердил полное восстановление авиасообщения между Россией и Египтом

Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси достигли принципиальной договоренности о восстановлении полноформатного авиасообщения между странами.

Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси достигли принципиальной договоренности о восстановлении полноформатного авиасообщения между странами.

По информации пресс-службы Кремля, к согласию в данном вопросе главы государств пришли в ходе телефонного разговора. В администрации российского лидера отметили, что такое решение отвечает дружественному характеру отношений двух стран и народов.

"Условлено, что компетентные службы отработают практические параметры возобновления рейсов из России в города Хургада и Шарм-эш-Шейх", — говорится в сообщении.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили, что на возобновление чартеров из российских городов на египетские курорты потребуется время с момента определения точной даты восстановления перелетов. Предположительно, одна — две недели.