Кедми рассказал, как Киеву следует истолковать послание Путина

Послание российского президента Владимира Путина в корне меняет судьбу Украины, даже если ее не упоминали напрямую. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Послание российского президента Владимира Путина в корне меняет судьбу Украины, даже если ее не упоминали напрямую. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

По словам бывшего руководителя израильской спецслужбы "Натив" Якова Кедми, несмотря на то, что Путин не упоминал в послании к Федеральному собранию Украину, Киеву следует сделать выводы из заявления президента.

Незалежную в тексте послания президент отметил только в перечислении стран, где произошли государственные перевороты. Тем самым российский лидер отметил незаконность киевского режима, установленного в 2014 году, как цитирует Кедми "Экономика Сегодня".

"Отсутствие внимания к Украине означает, что Россия в упор ее не видит. Она недостойна даже упоминания. Это говорит о том, какое место будет у Украины в российской политике дальше", — сказал Кедми.

Эксперт отметил, что Киеву следует делать выводы из тех частей послания Путина, где Украину не упоминали. В частности, в заявлении президента сказано о том, что Россия не ищет конфликта с другими странами, но не оставит без ответа провокации.

"Я это понимаю так: если Украина будет действовать провокационно, от нее отмахнутся, как от мухи. А если будет слишком, прихлопнут", — сказал Кедми.

Президент при этом четко дал понять другим странам, что прочерчивать красные линии для внешних сил Москва будет сама и потребует от других стран их соблюдения.