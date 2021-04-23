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13:58   23 Апреля 2021
Политика

Чиновник из ХМАО назначен главой избиркома Хабаровского края

Чиновник из ХМАО назначен главой избиркома Хабаровского края

Денис Кузьменко, ранее возглавлявший территориальный избирательный комитет Ханты-Мансийского района, продолжит работу в ТИК Хабаровского края, сообщают власти.

О назначении Кузьменко стало известно из официального объявления на сайте избиркома Хабаровского края. Оно произошло в результате тайного голосования, на котором присутствовал член московского ЦИК Константин Мазуревский.

Замена Кузьменко в ХМАО уже нашлась. ТИК Ханты-Мансийского района возглавит Наталья Важенина, сообщили прессе представители региональных властей. Также в ХМАО сменились руководители ТИК Нижневартовского и Березовского района.

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