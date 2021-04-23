Чиновник из ХМАО назначен главой избиркома Хабаровского края

Денис Кузьменко, ранее возглавлявший территориальный избирательный комитет Ханты-Мансийского района, продолжит работу в ТИК Хабаровского края, сообщают власти.

Денис Кузьменко, ранее возглавлявший территориальный избирательный комитет Ханты-Мансийского района, продолжит работу в ТИК Хабаровского края, сообщают власти.

О назначении Кузьменко стало известно из официального объявления на сайте избиркома Хабаровского края. Оно произошло в результате тайного голосования, на котором присутствовал член московского ЦИК Константин Мазуревский.

Замена Кузьменко в ХМАО уже нашлась. ТИК Ханты-Мансийского района возглавит Наталья Важенина, сообщили прессе представители региональных властей. Также в ХМАО сменились руководители ТИК Нижневартовского и Березовского района.