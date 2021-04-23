Красноярец с пиротехникой попал под статью после незаконного митинга

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении ранее судимого жителя Красноярска. Он пришел на несогласованную акцию с пакетом пиротехнических изделий.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении ранее судимого жителя Красноярска. Он пришел на несогласованную акцию с пакетом пиротехнических изделий.

Первое уголовное дело после акции 21 апреля возбудили в России. По данным правоохранительных органов, фигурантом стал 32-летний мужчина, который пришел на незаконное мероприятие с пиротехникой, а затем одно из изделий поджег.

Стражи порядка задержали провокатора, который своими действиями угрожал жизни и здоровью граждан. Его привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.