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13:58   23 Апреля 2021
Происшествия

Красноярец с пиротехникой попал под статью после незаконного митинга

Красноярец с пиротехникой попал под статью после незаконного митинга

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении ранее судимого жителя Красноярска. Он пришел на несогласованную акцию с пакетом пиротехнических изделий.

Первое уголовное дело после акции 21 апреля возбудили в России. По данным правоохранительных органов, фигурантом стал 32-летний мужчина, который пришел на незаконное мероприятие с пиротехникой, а затем одно из изделий поджег.

Стражи порядка задержали провокатора, который своими действиями угрожал жизни и здоровью граждан. Его привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.

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#уголовное дело #полиция #пиротехника

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