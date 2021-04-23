В МВД назвали средний размер взятки в Брянской области

Число коррупционных преступлений в Брянской области выросло почти на треть. По борьбе с взяточничеством регион третий год подряд занимает третье место по ЦФО.

Число коррупционных преступлений в Брянской области выросло почти на треть. По борьбе с взяточничеством регион третий год подряд занимает третье место по ЦФО.

Взятки в Брянской области растут, и сегодня ее средний размер составляет 195 тысяч рублей, сообщили в министерстве внутренних дел по области. Отмечается, что количество преступлений коррупционного характера за 2020 год возросло почти на треть (257 преступлений).

Кроме того, зафиксировано 220 фактов взяточничества. Эта цифра выросла с 2019 года в полтора раза. Больше всего преступников выявляли в сфере бюджетного финансирования и налоговой сфере, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах. Что касается борьбы с коррупцией, то Брянщина третий год подряд занимает почетное третье место по ЦФО и уступает только Москве и области.