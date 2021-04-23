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13:50   23 Апреля 2021
Россия

Песков отверг предположение о новом локдауне на майских праздниках

Песков отверг предположение о новом локдауне на майских праздниках

Объявленные президентом РФ Владимиром Путиным непрерывные выходные с 1 по 11 мая не означают новый локдаун. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила главе государства объявить нерабочими днями с 1 по 11 мая.

«Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем. Сегодня я соответствующий указ подпишу», - поддержал предложение Путин. 

Таким образом, первым рабочим днем в мае станет вторник, 11-е число.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России зарегистрировано 8 840 новых случаев коронавируса. Накануне было 9 407.

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#россия #путин #роспотребнадзор #общество #коронавирус

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