13:50 23 Апреля 2021Россия
Песков отверг предположение о новом локдауне на майских праздниках
Ранее президент Путин объявил нерабочими днями с 1 по 11 мая.
Объявленные президентом РФ Владимиром Путиным непрерывные выходные с 1 по 11 мая не означают новый локдаун. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила главе государства объявить нерабочими днями с 1 по 11 мая.
«Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем. Сегодня я соответствующий указ подпишу», - поддержал предложение Путин.
Таким образом, первым рабочим днем в мае станет вторник, 11-е число.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России зарегистрировано 8 840 новых случаев коронавируса. Накануне было 9 407.