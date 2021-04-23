Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились фотографией младшего сына Луи

Герцог и герцогиня Кембриджские в официальном аккаунте Instagram своей семьи опубликовали фотографию младшего сына Луи, которому 23 апреля исполнилось три года.

Герцог и герцогиня Кембриджские в официальном аккаунте Instagram своей семьи опубликовали фотографию младшего сына Луи, которому 23 апреля исполнилось три года.

На снимке счастливый младший наследник королевской семьи сидит на велосипеде без педалей и улыбается. Под постом написано, что фото было сделано Кейт Миддлтон незадолго до того, как Луи впервые пошел в детский сад. Подписчики написали, что маленький принц очень вырос за последнее время и поздравили его с днем рождения.

Представители Кенсингтонского дворца объявили, что принц Уильям и его супруга ждут третьего ребенка 4 сентября 2017 года. 23 апреля 2018 года герцогиня Кембриджская родила еще одного наследника.