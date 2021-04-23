Обвиняемый в госизмене россиянин получил 20 лет колонии

Мосгорсуд приговорил к тюремному сроку доцента кафедры Московского авиационного института Алексея Воробьева, который обвиняется в государственной измене.

Мосгорсуд приговорил к тюремному сроку доцента кафедры Московского авиационного института Алексея Воробьева, который обвиняется в государственной измене.

Воробьева признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями об измене и шпионаже, а также о контрабанде ядов и радиоактивных веществ.

Пресс-служба суда сообщает, что россиянину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии. Доцент также должен выплатить штраф в 1 млн рублей. Заседания проходили в закрытом режиме.