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13:30   23 Апреля 2021
Происшествия

Обвиняемый в госизмене россиянин получил 20 лет колонии

Обвиняемый в госизмене россиянин получил 20 лет колонии

Мосгорсуд приговорил к тюремному сроку доцента кафедры Московского авиационного института Алексея Воробьева, который обвиняется в государственной измене.

Воробьева признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями об измене и шпионаже, а также о контрабанде ядов и радиоактивных веществ.

Пресс-служба суда сообщает, что россиянину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии. Доцент также должен выплатить штраф в 1 млн рублей. Заседания проходили в закрытом режиме.

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#суд #россия #мужчина #госизмена

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