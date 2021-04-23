Вице-премьер Абрамченко нанесла официальный визит омскому губернатору Буркову

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко встретилась с губернатором Омской области Александром Бурковым в рамках рабочей поездки, сообщила политик на своей странице в Instagram.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко встретилась с губернатором Омской области Александром Бурковым в рамках рабочей поездки, сообщила политик на своей странице в Instagram.

В блоге Абрамченко поделилась также повесткой встречи с омским губернатором. Как сообщила вице-премьер, основным предметом обсуждения в ходе официального визита стала реализация федерального проекта "Чистый воздух". Экология — одна из главных проблем региона, убеждена политик.

"Нужно разработать наиболее эффективные меры, которые повлияют на качество воздуха в городе. Более того, остро стоит вопрос ответственности предприятий-загрязнителей. Это должно быть на особом контроле администрации региона", — подчеркнула Абрамченко.

Программа "Чистый воздух" направлена на снижение количества выбросов вредоносных веществ в атмосферу. Она реализуется в 12 крупнейших промышленных центрах России, включая Омск, Читу, Магнитогорск и Челябинск.

Абрамченко информировала, что в России создадут систему управления климатическими рисками. Об этом информирует сайт 360tv.ru.