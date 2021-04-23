Путин пообещал подписать указ о непрерывных майских выходных

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

Представитель Роспотребнадзора Попова обратилась к российскому лидеру с просьбой сделать майские выходные непрерывными. Ранее планировалось работать с 4 по 7 мая.

"Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем", — заявил Путин.