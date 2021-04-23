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13:26   23 Апреля 2021
Общество

Путин пообещал подписать указ о непрерывных майских выходных

Путин пообещал подписать указ о непрерывных майских выходных

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

Представитель Роспотребнадзора Попова обратилась к российскому лидеру с просьбой сделать майские выходные непрерывными. Ранее планировалось работать с 4 по 7 мая.

"Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем", — заявил Путин.

Нерабочими объявляются дни с 1 по 11 мая.

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#путин #выходные #май

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