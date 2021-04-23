В Sohu рассказали о позоре Британии из-за «разборок» с Россией в Черном море

Решение Великобритании отправить военные корабли в Черное море вызвало насмешки среди самих британцев и стало позором бывшей империи. Об этом сообщают аналитики китайского издания Sohu.

Решение Великобритании отправить военные корабли в Черное море вызвало насмешки среди самих британцев и стало позором бывшей империи. Об этом сообщают аналитики китайского издания Sohu.

В статье говорится, что Британия стала очередной страной, которая ведет себя агрессивно по отношению к России. В частности, Лондон запланировал послать в Черное море два корабля британских Военно-морских сил после отказа США направить в регион свои эсминцы.

Однако некоторые пользователи Сети высмеяли такие планы. Они уверены, что Москву вряд ли можно напугать.

«Люди с с сарказмом пишут, что Россия уже дрожит от страха. Другие насмехаются над англичанами, которые все еще обманывают себя своим славным историческим прошлым», — сказано в материале.

В Sohu уверены, что британские корабли по боевым возможностям серьезно уступают кораблям ВМС США и скорее дискредитируют Лондон, чем как-то способны «устрашить» Россию.

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