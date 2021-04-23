13:19 23 Апреля 2021Общество
Россия и Египет договорились о полном восстановлении авиасообщения
Власти России и Египта пришли к соглашению о полном восстановлении авиасообщения между странами, сообщил представитель канцелярии египетского главы.
Власти России и Египта пришли к соглашению о полном восстановлении авиасообщения между странами, сообщил представитель канцелярии египетского главы.
Решение принято президентами России и Египта Владимиром Путиным и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе переговоров.
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