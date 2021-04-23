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13:19   23 Апреля 2021
Общество

Россия и Египет договорились о полном восстановлении авиасообщения

Россия и Египет договорились о полном восстановлении авиасообщения

Власти России и Египта пришли к соглашению о полном восстановлении авиасообщения между странами, сообщил представитель канцелярии египетского главы.

Решение принято президентами России и Египта Владимиром Путиным и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе переговоров.

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#египет #туризм #авиасообщение

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