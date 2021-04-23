Глава СВР прокомментировал высылку дипломатов из Чехии

Решение Чехии о высылке дипломатов основано на недостоверной информации, рассчитанной на людей с недостаточно высоким уровнем интеллекта, заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин.

Решение Чехии о высылке дипломатов основано на недостоверной информации, рассчитанной на людей с недостаточно высоким уровнем интеллекта, заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин.

Глава службы внешней разведки принял участие в открытии выставки "Помнит мир спасенный: поздравительные телеграммы и послания советскому народу в связи с Победой над фашизмом". В ходе мероприятия он прокомментировал ситуацию вокруг высылки 18 сотрудников российского посольства в Праге.

"Чехия на наших глазах, страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах пошла на обострение, конфронтацию с Россией. И, признаться, получила свое", — сказал Нарышкин.

Министерство иностранных дел РФ ранее объявило 20 работников чешского представительства в Москве персонами нон грата.