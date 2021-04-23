13:16 23 Апреля 2021Происшествия
Школьник на велосипеде погиб под колесами автобуса под Пермью
Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в пермском городе Чернушка. Жертвой аварии стал 12-летний велосипедист.
Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в пермском городе Чернушка. Жертвой аварии стал 12-летний велосипедист.
По данным следствия, мальчик выехал на проезжую часть в неположенном месте возле пешеходного перехода. Водитель автобуса ПАЗ не успел затормозить и на высокой скорости наехал на школьника, который скончался на месте происшествия от полученных травм.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.