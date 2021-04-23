СК проверяет обстоятельства гибели пенсионера во время сбора сельди на Сахалине

Смерть настигла пожилого жителя Сахалинской области во время сбора сельди, выброшенной на юго-восточное побережье острова. Причина гибели мужчины пока не известна.

Смерть настигла пожилого жителя Сахалинской области во время сбора сельди, выброшенной на юго-восточное побережье острова. Причина гибели мужчины пока не известна.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту смерти 65-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Точную причину гибели мужчины установят судмедэксперты. Во время осмотра места происшествия правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти.

Специалисты сообщают об аномальном "урожае" сельди в этом году. Побережье острова усыпано рыбой, местные жители приходят на "рыбалку" с ведрами. Подобная ситуация наблюдалась в последний раз в середине прошлого столетия.