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13:15   23 Апреля 2021
Происшествия

СК проверяет обстоятельства гибели пенсионера во время сбора сельди на Сахалине

СК проверяет обстоятельства гибели пенсионера во время сбора сельди на Сахалине

Смерть настигла пожилого жителя Сахалинской области во время сбора сельди, выброшенной на юго-восточное побережье острова. Причина гибели мужчины пока не известна.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту смерти 65-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Точную причину гибели мужчины установят судмедэксперты. Во время осмотра места происшествия правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти.

Специалисты сообщают об аномальном "урожае" сельди в этом году. Побережье острова усыпано рыбой, местные жители приходят на "рыбалку" с ведрами. Подобная ситуация наблюдалась в последний раз в середине прошлого столетия.

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