Самара через Instagram-фильтр: куда смотрит губернатор Азаров перед выборами

Глава региона не торопится прислушиваться к комментариям самарчан в соцсетях.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал третьим по популярности «героем соцсетей», уступив лишь столичному мэру Сергею Собянину и главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Аналитики российского Центра политической конъюнктуры (ЦПК) насчитали больше 57 тысяч упоминаний средневолжского управленца – на 21 тысячу больше, чем в феврале этого года.

Казалось бы, чем не повод для гордости, тем более для одного из самых Instagram-раскрученных губернаторов страны. Однако в отдельной графе «позитивных упоминаний» Азаров занял лишь 67 место из 85, а вот в «негативной» номинации эксперты поместили его на 17 строчку.

Большую часть упоминаний Дмитрия Азарова в социальных сетях тяжело отнести к хвалебным или благодарственным. Instagram своего губернатора самарчане пролистывают, трясясь на изрытых дорогах и задыхаясь от сероводорода. В кулуарах местных Telegram-каналов тем временем говорят о целой армии ботов и модераторов, которых Азаров нанял для «красного словца» в комментариях.

Виртуальные помощники, впрочем, не справляются с наплывом недовольных жителей области. Очередным постом, рассказывающим о достижении родного края, Азаров вызывает волну критики и недовольство со стороны наиболее «живых» подписчиков.

Песни и дороги

Что бы не говорили недоброжелатели, а в России, как известно, проблем всего две. За «дорожную» часть в стране отвечает Самарская область: уже много лет жители жалуются на «дырявое» дорожное полотно и невозможность передвигаться быстрее 30–40 километров в час по большинству улиц.

В начале апреля Дмитрий Азаров решил лично «прочувствовать каждую кочку и неровность на себе» и отправился в небольшой «тур» по дорогам Самары. Все происходящее вместе с многообещающими комментариями губернатора снималось на видео, после чего запись была опубликована в официальном аккаунте главы региона.

Под постом сразу же появилось несколько десятков замечаний от подписчиков, которые советовали губернатору «прокатиться» и по другим, более отдаленным от центра улицам. Особо внимательные самарчане вспомнили о грядущем Дне космонавтики и спустили «космические» амбиции Азарова с небес на землю.

«По дорогам ездить и ходить невозможно, одни ямы, а они там о космосе мечтают!», — написал iudin1160.

«Я бы еще проверил освоение денег по назначению», — добавил vertalet63.

«В Тольятти ситуация не лучше», — поставила Азарова в известность katerina8004.

«По раките [Ракитовское шоссе] прокатитесь, там фронтовая дорога! Чтобы объехать ЯМЫ, надо на встречку выехать!», — предупредила tatanabush.

Личной вины самарского губернатора в отвратительном состоянии дорог, конечно, нет. Большинство экспертов грешат на коррупционные проблемы и кумовство в региональной верхушке, за которую Азаров уже несет ответственность, как управленец. О том, как глава области три года курировал диалог с министерством строительства и ЖКХ РФ по поводу сына владельца девелоперской компании «Древо» Евгения Чудаева, можете прочитать в нашем материале.

Однако «ямы» зияют не только в самарских дорогах, но и в медицинской отрасли. Не так давно регион вошел в ТОП-10 самых «больных» российских областей, показав «антипример» того, как нужно бороться с коронавирусом. Азаров пообещал «разобраться», а местный Роспотребнадзор поспешил напомнить про «сезон простуд», который ежедневно подкашивает сотни жителей (общее число заболевших COVID-19 - почти 60 тысяч человек).

На закономерные вопросы о том, куда делся выделенный Москвой антиковидный бюджет, Дмитрий Азаров ответил словами про «поднятую» медицину. Недавние финансовые махинации губернатор также не прокомментировал. Напомним, в начале апреля обнаружилось, что медики, не причастные к работе в «красных зонах», получали от региональной администрации сверхвыплаты, в то время как труженики коронавирусных госпиталей вовсе оставались без обещанных премий.

На эти и другие замечания со стороны правительства и самарчан Дмитрий Азаров привык отвечать песней. В Международный женский день губернатор сделал прекрасным жительницам области творческий подарок: лично исполнил бессмертный шлягер Муслима Магомаева «Королева красота». Примечательно, что на словах: «красавиц видел я немало», перед зрителями предстала статуя Фемиды.

Мнение эксперта

Евгений Минченко – политолог и глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» — Instagram-критику всерьез не воспринимает. Знаток региональной политики уверен, что за негативными комментариями и ехидными «подколами» стоят далеко не недовольные самарчане, а хорошо себя чувствующие участники «антиазаровской» кампании.

«Правду вы здесь все равно не найдете. Количество негативных упоминаний в социальных сетях говорит только о том, что против Дмитрия Азарова ведется кампания. Кто ее ведет, я не знаю, тут могут быть разные предположения, — допустил эксперт. — По большому счету, громадное количество негативных комментариев – это еще не показатель негативного отношения избирателей. На мой взгляд, это диагностирует только то, что у него есть определенные проблемы, а кто-то тратит большие деньги на кампанию в соцсетях».

Губернатор Азаров, признался Минченко, «звезд с неба не хватает», но делать заявления о полном политическом провале управленца пока рано.

Так или иначе, истинный уровень поддержки Дмитрия Азарова можно будет оценить относительно скоро – в Единый день голосования в сентябре. Регион будет определять состав Самарской Губернской думы, и недовольство жителей бездействием губернатора может дорого обойтись «Единой России» в области.