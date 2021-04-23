Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:00   23 Апреля 2021
Армия

В Кремле прокомментировали отвод войск с южных и западных границ России

В Кремле прокомментировали отвод войск с южных и западных границ России

Передвижение подразделений ВС РФ внутри страны не является вопросом российско-американских отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении контрольной проверки войск в Южном и Западном военных округах. Кроме того, министр сообщил о возвращении войск в места постоянной дислокации.

Песков подчеркнул, что перемещение войск по территории России не представляет угрозу другим странам, а также не направлено на эскалацию ситуации.

"Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск — тоже то, что считает необходимым. Поэтому это абсолютно не тема и не вопрос для двусторонних российско-американских отношений", — сказал он.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что НАТО продолжает наращивать военную силу вблизи южных границ России. По его словам, в настоящее время российские военные наблюдают за переброской войск Альянса в Причерноморье.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #песков #кремль #вс рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров