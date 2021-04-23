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12:57   23 Апреля 2021
Происшествия

Начальник жилищного управления по Алтайскому краю оставил без крова 400 сирот

Начальник жилищного управления по Алтайскому краю оставил без крова 400 сирот

Силовики задержали начальника управления жилищного хозяйства по Алтайскому краю. Он стал фигурантом уголовных дел о злоупотреблении полномочиями и халатности.

Следствием установлено, что в результате действий бывшего чиновника без положенного государственного жилья остались более 400 детей-сирот, сообщает СУ СК РФ по региону. В распоряжении управленца находились бюджетные средства, достаточные для исполнения госпрограммы по обеспечению сирот квартирами, однако госслужащий допустил их нецелевое использование.

Против мужчины завели уголовные дела по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Злостное неисполнение служащим государственного учреждения вступившего в законную силу решения суда". В прошлом году тогда еще действующий чиновник был привлечен к ответственности за халатность.

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#коррупция #чиновник #сирота

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