Начальник жилищного управления по Алтайскому краю оставил без крова 400 сирот

Силовики задержали начальника управления жилищного хозяйства по Алтайскому краю. Он стал фигурантом уголовных дел о злоупотреблении полномочиями и халатности.

Силовики задержали начальника управления жилищного хозяйства по Алтайскому краю. Он стал фигурантом уголовных дел о злоупотреблении полномочиями и халатности.

Следствием установлено, что в результате действий бывшего чиновника без положенного государственного жилья остались более 400 детей-сирот, сообщает СУ СК РФ по региону. В распоряжении управленца находились бюджетные средства, достаточные для исполнения госпрограммы по обеспечению сирот квартирами, однако госслужащий допустил их нецелевое использование.

Против мужчины завели уголовные дела по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Злостное неисполнение служащим государственного учреждения вступившего в законную силу решения суда". В прошлом году тогда еще действующий чиновник был привлечен к ответственности за халатность.