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12:53   23 Апреля 2021
Происшествия

Финансовые нарушения спровоцировали обыски в сургутском театре

Финансовые нарушения спровоцировали обыски в сургутском театре

У региональных властей возникли вопросы к финансовой деятельности крупнейшего театра в Ханты-Мансийском автономном округе.

Оперативники проводят обыски в Сургутском музыкально-драматическом театре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Данные мероприятия могут быть связаны с результатами проверки, проведенной региональными властями.

По предварительным данным, у правоохранительных органов есть вопросы к финансовой деятельности театра. В настоящее время происходит выявление возможных нарушений.

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