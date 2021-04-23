Кремль не видит причин для обсуждения статуса Крыма с Украиной

Диалог между Россией и Белоруссией никак не осложняет официальная позиция Минска по поводу территориальной принадлежности Крыма.

Диалог между Россией и Белоруссией никак не осложняет официальная позиция Минска по поводу территориальной принадлежности Крыма.

Об этом в ходе встречи с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги недавних переговоров Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Отвечая на вопрос о готовности России обсудить статус Крыма с украинскими властями, представитель Кремля заметил, что не видит предмета для разговора.

"Такой темы, как Крым, не существует, поэтому тут нечего обсуждать", — заметил Песков.

Ранее о том, что крымский вопрос был окончательно закрыт, сообщал лично Владимир Путин. В 2016 году в ответ на заявление властей Украины и США о "возращении" Киеву Крымского полуострова президент отметил, что вопрос был закрыт окончательно, когда жители области сами приняли историческое решение о присоединении к РФ.

Крым вошел в состав России в 2014 году, когда большинство его жителей проголосовали за присоединение во время всеобщего референдума. Кремль при этом неоднократно заявлял, что не ставит под сомнение свой суверенитет над полуостровом.