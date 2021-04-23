Кремль: Путин и Лукашенко не обсуждали слияние государств

Владимир Путин и Александр Лукашенко на прошедших вчера переговорах не затрагивали вопрос слияния России и Белоруссии в одно государство.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на прошедших вчера переговорах не затрагивали вопрос слияния России и Белоруссии в одно государство.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе общения стороны обсудили рабочие моменты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Был рабочий проговор тем, в основном связанных с экономическим взаимодействием. Говорили и о сотрудничестве в высокотехнологических областях, и об энергетике. В основном, о торгово-экономическом сотрудничестве", — заявил он журналистам.

При этом президенты не затрагивали вопрос о возможном слиянии двух государств в единое целое. Однако вопросы интеграции постоянно стоят на повестке дня, добавил он.