Пресс-секретарь президента Российской федерации Дмитрий Песков объяснил мотивы политики государства в отношении Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь президента Российской федерации Дмитрий Песков объяснил мотивы политики государства в отношении Соединенных Штатов.

Представитель Кремля сказал, что Россия сохраняет надежду на построение партнерских отношений с Америкой.