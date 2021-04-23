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12:47   23 Апреля 2021
Политика

Песков: Россия не предпринимала попыток ухудшить отношения с США

Песков: Россия не предпринимала попыток ухудшить отношения с США

Пресс-секретарь президента Российской федерации Дмитрий Песков объяснил мотивы политики государства в отношении Соединенных Штатов.

Представитель Кремля сказал, что Россия сохраняет надежду на построение партнерских отношений с Америкой.

"Россия не предпринимала никаких действий для ухудшения отношений с США", — отметил Песков.

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