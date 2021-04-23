12:47 23 Апреля 2021Политика
Песков: Россия не предпринимала попыток ухудшить отношения с США
Пресс-секретарь президента Российской федерации Дмитрий Песков объяснил мотивы политики государства в отношении Соединенных Штатов.
Пресс-секретарь президента Российской федерации Дмитрий Песков объяснил мотивы политики государства в отношении Соединенных Штатов.
Представитель Кремля сказал, что Россия сохраняет надежду на построение партнерских отношений с Америкой.
"Россия не предпринимала никаких действий для ухудшения отношений с США", — отметил Песков.