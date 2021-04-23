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12:33   23 Апреля 2021
Происшествия

Крушение легкомоторного самолета под Иркутском расследуют в СК

Крушение легкомоторного самолета под Иркутском расследуют в СК

Следователи возбудили уголовное дело после падения легкомоторного самолета в Иркутской области. В аварии погибли два человека.

Трагический инцидент произошел рядом с селом Рысево Черемховского района. По предварительной версии, самолет был самодельным. В результате инцидента смертельные травмы получили двое мужчин. Один из погибших был пилотом и владельцем самостоятельно изготовленного воздушного судна.

Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. В настоящее время специалисты устанавливают причины авиакатастрофы.

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