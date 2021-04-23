Медиагруппа "Патриот" проведет политические дебаты в ток-шоу "Слово против слова"

Федеральное агентство новостей (ФАН) запускает общественно-политические дебаты "Слово против слова" на площадке медиацентра "Патриот".

Федеральное агентство новостей (ФАН) запускает общественно-политические дебаты "Слово против слова" на площадке медиацентра "Патриот".

Депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов и член законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов от "Движения демократического обновления" сойдутся в дискуссии на тему "Есть ли в России конструктивная оппозиция?".

Дебаты состоятся 23 апреля в 15:00. Политики в ходе дебатов будут отвечать на вопросы о политической системе России, о свободе слова и свободе прессы. Победителя выберут читатели и зрители ФАН.

Прямой эфир пройдет здесь, с архивом видеоматериалов можно ознакомиться по этой ссылке.