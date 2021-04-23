12:24 23 Апреля 2021Политика
Пять сотрудников польского посольства покинут Россию до 15 мая
Москва объявила пять польских дипломатов персонами нон грата, они должны покинуть РФ до исхода дня 15 мая, заявили в МИД.
Москва объявила пять польских дипломатов персонами нон грата, они должны покинуть РФ до исхода дня 15 мая, заявили в МИД.
Ранее польский посол прибыл в здание внешнеполитического ведомства России. Представители МИД объявили пять польских дипломатов персонами нон гранта. Сотрудники дипмиссии должны покинуть РФ до 15 мая.
Словакия и Чехия выслали российских дипломатов, на что Москва ответила "зеркальными мерами".