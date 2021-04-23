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12:24   23 Апреля 2021
Политика

Пять сотрудников польского посольства покинут Россию до 15 мая

Пять сотрудников польского посольства покинут Россию до 15 мая

Москва объявила пять польских дипломатов персонами нон грата, они должны покинуть РФ до исхода дня 15 мая, заявили в МИД.

Ранее польский посол прибыл в здание внешнеполитического ведомства России. Представители МИД объявили пять польских дипломатов персонами нон гранта. Сотрудники дипмиссии должны покинуть РФ до 15 мая.

Словакия и Чехия выслали российских дипломатов, на что Москва ответила "зеркальными мерами".

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