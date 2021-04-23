Граждане США считают, что американский "психоз" может привести к войне

"Психоз" США по поводу Украины может обернуться войной, считают американские интернет-пользователи.

"Психоз" США по поводу Украины может обернуться войной, считают американские интернет-пользователи.

Мнения интернет-пользователей Штатов разделились. Одна часть утверждает, что поведение американской стороны может привести к войне, а другая считает, что дальше слов поддержки политики Вашингтон не пойдет.

Я весь охвачен пессимистическими предчувствиями. С учетом нынешнего и, без всяких сомнений, будущего поведения Соединенных Штатов война неизбежна!» — сказал пользователь под ником alan.

Киев не представляет интереса для Вашингтона. Штаты могут использовать Украину лишь в качестве инструмента давления на Россию, заявили граждане США.

"У Америки нет никаких других интересов на Украине, кроме как использовать ее в качестве инструмента для давления на Россию", — заявил пользователь под ником Feral Finster.

Ранее местные СМИ писали о том, что американские граждане желают своей стране такого же президента, как глава РФ Владимир Путин.