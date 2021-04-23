Климатический саммит мировых лидеров стал знаковым для России событием

Гарантом эффективного учета российских интересов на международной арене стало личное участие президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил руководитель организации «Делай!» Андрей Руднев.

Стартовавший вчера, 22 апреля, саммит мировых лидеров по климатическим вопросам стал по-настоящему знаковым событием. Об этом "Политике Сегодня" рассказал руководитель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» Андрей Руднев.

Он заявил, что хотя по вопросу стабилизации состояния окружающей среды проводилась уже много различных мероприятий, не давших, к сожалению, существенных результатов, саммит мировых лидеров дает шанс не только на разработку и внедрения конкретных мер, но и на защиту интересов России в этой сфере.

По словам Руднева, такое положение саммиту обеспечило личное участие президента страны Владимира Путина, который, отметил специалист, уже представил ряд мер по проведению модернизации промышленности для нормализации и поддержания окружающей среды.

«Вполне логично, что тут уместно говорить прежде всего об энергетике. Российский лидер констатировал, что сейчас 45% нашего энергобаланса составляют низко-эмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию», — рассказал учредитель организации «Делай!».

Он добавил, что выбросы парниковых газов в РФ на атомных электростанциях, например, практически равны нулю. Более того, по словам Руднева, президент заявил о намерении внедрить важные и, самое главное, эффективные меры по снижению уровня эмиссии попутных газов, а также рассказал о планах по созданию инфраструктуры по производству водорода — главной составляющей «зеленой» энергетики будущего.

Также специалист отметил, что участие президента России в экологическом саммите станет сигналом для молодых ученых. Так, проекты по защите окружающей среды и модернизация энергетической промышленности становятся полноценным и востребованным полем для деятельности, с конкретными сроками исполнения и ожидаемыми результатами.

«Не случайно на первом Всероссийском форуме "Экосистема", который пройдёт в мае, организаторы отдельный трек посвятили экологическим стартапам», — отметил Руднев.

В заключение он пожелал молодым участникам экологических проектов, таких как форум, организованный Росмолодежью, оправдать возложенные на них надежды и ожидания.