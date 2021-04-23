Климатический саммит мировых лидеров стал знаковым для России событием
Стартовавший вчера, 22 апреля, саммит мировых лидеров по климатическим вопросам стал по-настоящему знаковым событием. Об этом "Политике Сегодня" рассказал руководитель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» Андрей Руднев.
Он заявил, что хотя по вопросу стабилизации состояния окружающей среды проводилась уже много различных мероприятий, не давших, к сожалению, существенных результатов, саммит мировых лидеров дает шанс не только на разработку и внедрения конкретных мер, но и на защиту интересов России в этой сфере.
По словам Руднева, такое положение саммиту обеспечило личное участие президента страны Владимира Путина, который, отметил специалист, уже представил ряд мер по проведению модернизации промышленности для нормализации и поддержания окружающей среды.
«Вполне логично, что тут уместно говорить прежде всего об энергетике. Российский лидер констатировал, что сейчас 45% нашего энергобаланса составляют низко-эмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию», — рассказал учредитель организации «Делай!».
Он добавил, что выбросы парниковых газов в РФ на атомных электростанциях, например, практически равны нулю. Более того, по словам Руднева, президент заявил о намерении внедрить важные и, самое главное, эффективные меры по снижению уровня эмиссии попутных газов, а также рассказал о планах по созданию инфраструктуры по производству водорода — главной составляющей «зеленой» энергетики будущего.
Также специалист отметил, что участие президента России в экологическом саммите станет сигналом для молодых ученых. Так, проекты по защите окружающей среды и модернизация энергетической промышленности становятся полноценным и востребованным полем для деятельности, с конкретными сроками исполнения и ожидаемыми результатами.
«Не случайно на первом Всероссийском форуме "Экосистема", который пройдёт в мае, организаторы отдельный трек посвятили экологическим стартапам», — отметил Руднев.
В заключение он пожелал молодым участникам экологических проектов, таких как форум, организованный Росмолодежью, оправдать возложенные на них надежды и ожидания.