Эксперт прочел по губам разговор Уильяма с братом Гарри на похоронах принца Филиппа

Принц Уильям и сложивший с себя королевские полномочия принц Гарри впервые за долгое время встретились на похоронах деда. Специалисты раскрыли по губам содержание беседы братьев.

Принц Уильям и сложивший с себя королевские полномочия принц Гарри впервые за долгое время встретились на похоронах деда. Специалисты раскрыли по губам содержание беседы братьев.

Церемония прощания с супругом королевы Великобритании Елизаветы II состоялась 17 апреля. Похороны проходили в узком кругу из-за пандемии коронавируса. Последним пристанищем принца Филиппа стал фамильный склеп на территории Виндзорского замка.

Внуки покойного герцога Эдинбургского успели пообщаться друг с другом в ходе траурного шествия. Они увиделись впервые за долгое время после отъезда принца Гарри в Соединенные Штаты.

Эксперты попытались раскрыть содержание беседы братьев по губам. По мнению специалистов, принцы Уильям и Гарри обменялись впечатлениями от церемонии. Герцог Кембриджский отметил "прекрасное обслуживание и музыку" на похоронах принца Филиппа.

"Все было так, как он хотел", — приводит ответ принца Гарри портал Pagesix.

Муж Елизаветы II умер 9 апреля на 100-м году жизни. Королева тяжело переживает утрату любимого супруга, с которым прожила в браке 74 года. В день своего рождения 21 апреля она впервые после похорон принца Филиппа обратилась к британцам со словами благодарности за поддержку.