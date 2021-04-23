Россия за день. Главное: отмена ЕГЭ в Самаре, «переезд» Ленина на Курилы и кешбэк для ЖКХ

В Самаре отменили обязательную сдачу ЕГЭ, на Сахалине предложили перезахоронить Ленина на Курилах, а в Подмосковье в системе ЖКХ появился кешбэк.

Сахалинская область. Депутат гордумы Южно-Сахалинска Александр Анистратов предложил перезахоронить тело Владимира Ленина на острове Итуруп Курильской гряды. По его мнению, это положит конец территориальным спорам с Японией и привлечет поток туристов на Дальний Восток.

Российская компания «Русатом Оверсиз» и французская Air Liquide к 2023 году планируют начать производить на Сахалине водород с помощью плавучих атомных энергоблоков. Продукт будут поставлять преимущественно в Японию. Стоимость строительства оценивается в 200 млрд рублей.

Самарская область. В Самаре власти отменили обязательную сдачу ЕГЭ в 2021 году. Тем, кто не планирует поступать в ВУЗ, для получения аттестата нужно будет написать только экзамен по русскому языку, а будущие студенты смогут выбирать только те предметы, которые требуются для их факультета.

Республика Коми. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Алексей Кузнецов предложил сделать охоту на медведей коммерческим проектом. По его мнению, за отстрел «хозяев тайги» должен платить не регион, а сами охотники, которым профессионалы в этой сфере смогут продавать услуги сопровождения.

Алтайский край. Экс-начальника регионального жилищного управления Евгения Котугина обвинили в халатности при обеспечении жильем детей-сирот. По данным следователей, он закупал для них квартиры только в крупных городах, 75 муниципалитетов остались незамеченными. Из-за этого получить жилплощадь смогли только треть детей.

Омская область. Губернатор области Александр Бурков обсудил тему загрязнения воздуха в Омске с зампредом правительства России Викторией Абрамченко. В частности, были подняты вопросы ответственности предприятий за выбросы в атмосферу и обращений с отходами.

Брянская область. В Брянске озвучили средний размер взятки за 2020 год. По данным УМВД она составила 195 тысяч рублей. Данные основаны на анализе 220 уголовных дел, возбужденных из-за коррупции в минувшем году. При этом полицейские отметили, что раскрываемость таких преступлений возросла, а регион по этому показателю занимает в стране третье место.

Архангельская область. В правительстве Архангельской области рассказали, что на воду сегодня, 23 апреля, вышли первые корабли. Навигация стартовала в Коношском, Шенкурском, Устьянском и Вельском районах. Во всех остальных акваториях региона суда начнут курсировать с 28 апреля.

Республика Саха. В Нерюнгринском районе Якутии сегодня начались досрочные выборы главы в связи с тем, что прошлый руководитель Виктор Станиловский 25 января неожиданно оставил пост по семейным обстоятельствам. На его должность претендуют четыре кандидата из разных партий: «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Гражданской платформы».

Белгородская область. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков во время послания депутатам призвал не вывозить сырье за пределы региона, обеспечивая им местные предприятия. Это, по его мнению, даст толчок к росту внутренней экономики. Также он предложил поощрять 200 талантливых детей ежемесячными стипендиями в размере 5 тыс. рублей.

Приморский край. Во Владивостоке открыли памятные доски в честь визитов лидеров КНДР Ким Чен Ына и Ким Чен Ира. Таблички разместились на железнодорожном вокзале, где политики останавливались в апреле 2019 года и августе 2002 года соответственно.

Мемориальные доски в честь Ким Чен Ына и Ким Чен Ира открыли во Владивостоке pic.twitter.com/xfSl23fC2g — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) April 23, 2021

Московская область. В Подмосковье запустили приложение «Умная платежка». Оно позволяет передавать показания счетчиков, оплачивать услуги ЖКХ без комиссии и при этом возвращать часть суммы в виде кешбэка. Программу можно установить на телефон или воспользоваться через официальный сайт.

Хабаровский край. Главой избирательной комиссии Хабаровского края назначен Денис Кузьменко. Сообщается, что чиновник переехал из Ханты-Мансийского автономного округа, где тоже возглавлял территориальный избирком. Утверждением кандидатуры Кузьменко занимался в том числе член московского ЦИК.

Новосибирская область. Семья самого богатого депутата заксобрания Новосибирска Павла Кивы продает бизнес-центр рядом с метро «Студенческая» за 650 млн рублей. Большая часть площади семиэтажного здания отведена под офисы, также имеется фитнес-клуб, банк, караоке-бар и парковка.

Пермский край. Центробанк отозвал лицензию у пермского ПАО «Проинвестбанк». Сообщается, что руководство финансовой организации занижало величину резервов на возможные потери и завышало стоимость имущества, чтобы скрыть реальное финансовое положение. По величине активов банк занимал 315-е место в стране.