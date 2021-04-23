Магнитогорский полицейский "отмазал" от ответственности свою знакомую

ФСБ выявила должностное преступление, совершенное начальником отдела полиции. В скором времени подозреваемый предстанет перед судом.

ФСБ выявила должностное преступление, совершенное начальником отдела полиции. В скором времени подозреваемый предстанет перед судом.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было рассмотрено следственными органами, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. В совершении преступления подозревают начальника одного из местных отделов полиции.

По данным следствия, в апреле 2020 года фигурант приказал подчиненным прекратить уголовное дело, возбужденное против его знакомой. Злодеяние было выявлено сотрудниками ФСБ. После получения обвинительного заключения прокуратуры все материалы будут переданы в суд.