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12:10   23 Апреля 2021
Происшествия

Магнитогорский полицейский "отмазал" от ответственности свою знакомую

Магнитогорский полицейский "отмазал" от ответственности свою знакомую

ФСБ выявила должностное преступление, совершенное начальником отдела полиции. В скором времени подозреваемый предстанет перед судом.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было рассмотрено следственными органами, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. В совершении преступления подозревают начальника одного из местных отделов полиции.

По данным следствия, в апреле 2020 года фигурант приказал подчиненным прекратить уголовное дело, возбужденное против его знакомой. Злодеяние было выявлено сотрудниками ФСБ. После получения обвинительного заключения прокуратуры все материалы будут переданы в суд.

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