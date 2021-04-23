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12:58   23 Апреля 2021
Политика

Во Владивостоке открыли памятные доски в честь визитов Ким Чен Ына и Ким Чен Ира

Во Владивостоке открыли памятные доски в честь визитов Ким Чен Ына и Ким Чен Ира

Мемориальные таблички в честь визитов лидеров КНДР Ким Чен Ына и Ким Чен Ира появились во Владивостоке. Их разместили на здании железнодорожного вокзала.

Церемония, в которой участвовали представители генеконсульства КНДР во Владивостоке и зампред правительства Приморского края Константин Шестаков, состоялась 23 апреля.

На табличках указаны даты, когда лидеры Северной Кореи останавливались на железнодорожном вокзале Владивостока: 23 и 24 августа 2002 года — Ким Чен Ир, 24 и 26 апреля 2019 года — Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным 25 апреля 2019 года. Переговоры проходили во Владивостоке в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета.

Тем временем в Нижегородской области планируют построить Сталин-центр — музей, посвященный Иосифу Сталину, но названный по аналогии с екатеринбургским Ельцин-центром. О планах увековечить память «вождя народов» сообщили в региональном отделении КПРФ.

Намерения нижегородских коммунистов в беседе с «Политикой Сегодня» оценил журналист Николай Сванидзе. 

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