Житель Финляндии попал впросак из-за критики в сторону Путина

Российские интернет-пользователи осадили старшего исследователя Института международных отношений Финляндии Юсси Лассилу после его слов о речи президента РФ Владимира Путина.

Российские интернет-пользователи осадили старшего исследователя Института международных отношений Финляндии Юсси Лассилу после его слов о речи президента РФ Владимира Путина.

Президент 21 апреля огласил послание Федеральному собранию. Лассила, комментируя выступление российского лидера, выразил мнение, что тот "уделил мало внимания" отношениям между Москвой и Киевом. Финн также заявил, что Путин якобы проигнорировал ситуацию с покушением на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Удивительнее всего было то, что в речи не было ничего удивительного", — приводит слова Лассилы издание "ИноСМИ".

Житель Финляндии, раскритиковав обращение Путина к парламенту, попал впросак — за своего лидера заступились неравнодушные россияне.

"Юсси, какой же ты редкостный болван — вроде слушал, но ничего не услышал, ничего не понял... Если у вас там все такие, то точно пора от вас железным занавесом отгораживаться...", — отметил юзер с ником LYNX.

"Ох уж эти толкователи, они-то наверняка понимают молодых россиян и то, что на самом деле хотел сказать Путин", — с иронией заметил О Ба Це.

Один из пользователей посоветовал финскому исследователю прочитать роман Тургенева "Отцы и дети".