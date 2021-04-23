БЦ семьи новосибирского депутата Кивы выставили на продажу

Бизнес-центр "Форум", принадлежащий семье депутата Законодательного собрания Новосибирской области Павла Кивы, выставили на продажу.

Бизнес-центр "Форум", принадлежащий семье депутата Законодательного собрания Новосибирской области Павла Кивы, выставили на продажу.

Здание расположено на левом берегу Оби. Рядом находится станция метрополитена "Студенческая". Семиэтажное здание оценивается в 650 млн рублей. Цокольный этаж предназначен для офисов. На первом и втором этажах расположены фитнес-клуб, офис одного из банков и ночной караоке-клуб.

Этажи с третьего по седьмой предназначены для различных офисов. Эту площадь можно сдавать в аренду. На шестом этаже расположен кабинет руководителя бизнес-центра, комната для переговоров и приемная с необходимой офисной мебелью. При БЦ имеется парковка, которая оборудована специальным турникетом.